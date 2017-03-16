وفاة مواطن في حريق منزل بسيهات

لقي مواطن مصرعه إثر حريق نشب في منزله بحي قرطبة بسيهات ظهر أمس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن الدفاع المدني باشر حادث نشوب حريق في منزل مكون من دورين، وانحصر في الدور الثاني، ونتج عن الحادث إصابة مواطن باختناق نتيجة تعرضه للدخان.

وأضاف أن الحريق اندلع في غرفة تبلغ مساحتها 20م2 بالدور الثاني وكان المصاب محتجزا، وتم إخراجه من قبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني، ونُقل للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وتوفي لاحقاً عند وصوله لمستشفى عنك، مشيراً إلى أن سبب الحريق هو التماس في التوصيلات الكهربائية بالغرفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)