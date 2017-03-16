مسلخ عشوائي ومطعم مخالف في مزرعتين بالقطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف، أمس، مسلخاً عشوائياً في إحدى المزارع الواقعة في صفوى، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافةً إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضح مدير صحة البيئة في «بلدية القطيف» الدكتور كرار الفرج، أن الإدارة لاحظت منذ فترة وجود لحوم في المحلات مجهولة المصدر، مبيناً أن مسؤولي الفرق التفتيشية قاموا بتتبع مصادر تلك اللحوم، وخلصت المعلومات التي تم جمعها إلى وجود مسلخ يدار بطريقة عشوائية، يعمل على تزويد المحلات باللحوم عبر الذبح العشوائي.

وذكر أن المسلخ العشوائي يدار بواسطة عمالة عربية، ويمارس عمله منذ فترة طويلة، وينشط بشكل خاص في المواسم والأعياد، مضيفاً أن البلدية قامت بمصادرة كميات اللحوم الموجودة فيه قبل تسويقها.

من جانب آخر، داهمت إدارة صحة البيئة في البلدية مطعماً غير مرخص، يقوم بإعداد الوجبات في إحدى المزارع الواقعة بقرية حلة محيش التابعة لمحافظة القطيف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)