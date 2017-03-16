أغلقت وكالة الخدمات في «أمانة الأحساء» مؤخراً 56 منشأة مخالفة في مدينة الهفوف ضمن برامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة. وأوضح المتحدث الرسمي لـ «الأمانة» خالد بووشل، أنه تم رصد 469 مخالفة الشهر الماضي ضمن الجولات الميدانية لفرق الرقابة الصحية في بلديتي الهفوف والمبرز، مبيناً أن كمية المضبوطات والمصادرات والإتلافات بلغت 3049 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك الأدوات المستخدمة في تحضير، أو تخزين الأطعمة، مشيراً إلى أن من أبرز المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية التي تم رصدها تجاه تلك المحال: تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ووجود مخالفات في التجهيزات، والمبنى، والإخلال باشتراطات النقل والتخزين، وتداول الأغذية بطرق غير صحية، وبيع أغذية محضَّرة في اليوم السابق. لافتاً إلى أنه تم تطبيق الجزاءات استناداً إلى اللوائح والأنظمة في حق المخالفين.
إغلاق 56 منشأة مخالفة في الهفوف
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)
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