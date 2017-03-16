2000 زائر لفعاليات «حياتك أمانة» في الجبيل

بلغ عدد زوار فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ33 الذي تنظمه إدارة مرور الجبيل في حديقة السلام بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك تحت شعار «حياتك أمانة»، 2000 زائر خلال يومين. وتتمثل الأهداف الرئيسة للأسبوع في نشر الوعي والثقافة المرورية للحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وآثارها السلبية الآنية والمستقبلية. كما يضم المعرض عديدا من الأجنحة التي تمثل عددا من القطاعات الحكومية والخاصة، فيما أعلنت اللجنة الإعلامية للأسبوع بالجبيل عن مسابقتين تحاكيان شعار الفعالية وهما «الفيديو القصير، وأفضل تغريدة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)