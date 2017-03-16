افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية للخدمات العلاجية الدكتور عبدالكريم العبدالكريم، في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، أمس الأول، فعاليات المنتدى الأول لتخطيط وتصميم وتجهيز قسم التصوير الطبي والطب النووي والمعرض المصاحب له. ويشارك في فعاليات المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدد من الجهات الحكومية والعسكرية، ويهدف إلى نشر المعرفة في مجال تخطيط وتصميم وتجهيز أقسام التصوير الطبي، والتعرف على النظريات الحديثة والمستجدات والتطلعات المستقبلية، وتبادل الخبرات والعمل على توطيد الصلات والتعاون العلمي بين المهتمين في المجال، وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال تخطيط وتصميم وتجهيز أقسام التصوير الطبي، وإبراز أهمية قسم التصوير الطبي والطب النووي في المستشفى، ودوره في تكامل الخدمة العلاجية، والمتطلبات التصميمية لقسم التصوير الطبي والطب النووي.
منتدى يبحث مستجدات الطب النووي
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٦) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)
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