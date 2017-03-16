الملك في بكين.. والبلدان يستعدان لتوقيع اتفاقيات نوعية

بدأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة رسمية إلى الصين يُتوقَّع التوقيع خلالها على اتفاقياتٍ ثنائية عدّة. فيما كان الملك أمر، قبل مغادرته اليابان، بإلحاق الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات اليابانية ببرنامجه للابتعاث الخارجي.

ووصل الملك سلمان إلى بكين أمس قادماً من طوكيو التي التقى فيها، قبل مغادرته إياها، نخبةً من المبتعثين السعوديين، وعدداً من الشخصيات الإسلامية في اليابان.

وشدد الملك، لدى التقائه الشخصيات الإسلامية، على ضرورة التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله.

ولفت، في الوقت نفسه، إلى أهمية إدراك أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيداً من التضامن.

والصين خامس محطات الجولة الملكية الآسيوية.

وتوقع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، تركي الماضي، وسفير الصين لدى المملكة، لي هواشين، أن تشهد الزيارة توقيع عديدٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف أوجه التعاون، سياسياً واقتصادياً وأمنياً وتعليمياً وثقافياً.

وأشار السفيران إلى تناغمٍ بين “رؤية المملكة 2030” والمبادرة الصينية “الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الغربي”، وتحدثا عن دور اللجنة السعودية- الصينية العليا المشتركة التي يرأسها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من الجانب السعودي.

اقرأ أيضا:

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (١) بتاريخ (١٦-٠٣-٢٠١٧)