مبيعات طراز تويوا سيكويا ستتوقف في المملكة بنهاية مايو 2017 – عبداللطيف جميل للسيارات

طباعة التعليقات

05

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٦)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك