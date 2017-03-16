استدعاء مركبة – وزارة التجارة والاستثمارية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٩) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-١٦)

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