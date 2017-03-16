رياح مثيرة للغبار على 6 مناطق

يتوقع لطقس اليوم الخميس، رياح سطحية نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، بأن معظم مناطق المملكة ستشهد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

وأبان التقرير، بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45كم/ساعة، تتحول ليلاً من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.