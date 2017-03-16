طرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير

طرحت المؤسسة العامة للحبوب، مناقصتها الثانية لهذا العام (2017م) لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو 2017)، بواقع 25 باخرة، موزعة على موانئ المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وبيّن أن عدد الشركات العالمية المؤهلة للمنافسة على الكمية المطروحة في هذه المناقصة بلغ 24 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب، وستكون الإجراءات ونتائج المناقصات متاحة على موقع المؤسسة، كما هو معمول به في المناقصات التي تطرحها المؤسسة.