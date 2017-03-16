الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة البقع بصعده

أحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة صعده شمال اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيات الإنقلابيين.
وأكد محافظ صعده هادي طرشان الوايلي في تصريح بثه اليوم موقع (26 سبتمبر) التابع للجيش اليمني، أن الجيش تمكن من تحرير سلسلة جبال العليب وتبة عمود السعراء وعقبة المليل في جبهة البقع.
وأشار المحافظ إلى أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على عقبة المليل بعد معارك طاحنة مع الميليشيا التي لاذت بالفرار أمام ضربات الجيش والمقاومة.
من جهة أخرى أحبط الجيش اليمني بمحافظة الجوف هجوما للمليشيات استهدف مواقعه في جبهة صبرين بالمديرية بمديرية خب والشعف.
وذكر مصدر عسكري يمني أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش ومليشيا الإنقلابيين استمرت لساعات انتهت بكسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بمقاتلي الإنقلاب وآلياته.
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