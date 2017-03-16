الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة البقع بصعده

أحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة ‏صعده شمال اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيات الإنقلابيين.‏

وأكد محافظ صعده هادي طرشان الوايلي في تصريح بثه اليوم موقع (26 سبتمبر) التابع ‏للجيش اليمني، أن الجيش تمكن من تحرير سلسلة جبال العليب وتبة عمود السعراء وعقبة ‏المليل في جبهة البقع.‏

وأشار المحافظ إلى أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على عقبة المليل بعد معارك طاحنة مع ‏الميليشيا التي لاذت بالفرار أمام ضربات الجيش والمقاومة.‏

من جهة أخرى أحبط الجيش اليمني بمحافظة الجوف هجوما للمليشيات استهدف مواقعه في ‏جبهة صبرين بالمديرية بمديرية خب والشعف.‏

وذكر مصدر عسكري يمني أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش ومليشيا الإنقلابيين ‏استمرت لساعات انتهت بكسر الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بمقاتلي الإنقلاب وآلياته.‏