تمكن فريق جراحي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بفضل من الله من استئصال ورم لمفاوي حميد بوزن 15 كيلو جراما من فخذ مريض يعاني من سمنة مفرطة يزن قرابة 250 كيلو جارما.

وتم نقل المريض بإسعاف مدينة الملك عبدالله الطبية من منزله إلى المدينة الطبية نظراً لصعوبة الحركة والتنقل بسبب الوزن والسمنة المفرطة، وتم تنويم المريض تحت إشراف فريق جراحات السمنة بالمدينة، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة ووضعه على برنامج غذائي خاص وكذلك عمل تأهيل حركي للمريض.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية إستئصال الورم حيث إستغرقت العملية قرابة ساعتين تم خلالها استئصال الورم بالكامل بنجاح ولله الحمد.

وبعد إكتمال الشفاء تم إكمال البرنامج الغذائي والرياضي للمريض إستعداداً لإجراء عملية تكميم بالمنظار الجراحي تحت إشراف قسم جراحة السمنة وسوف يتم اجراء التكميم خلال الأسبوع القادم.