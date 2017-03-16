القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا الرئيس مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هيغينز، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس مايكل دي هيغينز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب نائب الملك عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

في ذات السياق؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس دي هيغينز، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.