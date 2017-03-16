مكة.. إخماد حريق مستودع للأثاثات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من إخماد حريق اندلع بمستودع للأثاث الخشبي والإسفنج بحي العسيلة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة، بأن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع بحي العسيلة وكان الحادث عبارة عن حدوث اشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده بـ (20×40م) مبنى بالصاج يحتوي على مجموعه من الأثاث الخشبي والدواليب والمراتب الإسفنجية يقع بين مجموعة مستودعات تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداد النار للمستودعات المجاورة.

وأضاف بأنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

