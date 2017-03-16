إغلاق مركز طبي مخالف في الرياض

أغلق فريق التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة والجهات الأمنية مركزاً طبياً مخالفاً، وسلّم ثلاثة وافدين يعملون فيه للجهات المختصة لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل.

وذلك بعد أن تلقى مكتب عمل الرياض بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود مخالفات لنظام الاقامة والعمل في مركز طبي بشرق الرياض، وبعد التأكد من صحة البلاغ تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشكيل فرقة تفتيشية ضمت مفتشين ومفتشات من عمل الرياض بمشاركة وزارة الصحة والجهات الامنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مخالفات للمواد 33 و 39 من نظام العمل، واغلاق المركز الطبي بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية من وزارة الصحة من مخالفات.

وشدد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني، على استمرار الحملات التفتيشية بالمنطقة على كل القطاعات والأنشطة للتحقق من الامتثال للنظام مثمناً تعاون المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات واعتبرهم شركاء حقيقين للوزراة لتحقيق المصلحة الوطنية.