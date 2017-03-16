دعوة 2916 متقدما على الوظائف الصحية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (2916) من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال/نساء) والمعلنة عنها في 10-06-1438هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع او مكاتب الوزارة بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 20-06-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 22-06-1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأوضحت الوزارة أن الأسماء المعلنة تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، مشيرة إلى أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، مطالبة من المعلنة أسمائهم مراجعة فروع ومكاتب الوزارة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

- شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

- بطافة التسجيل المهني، سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة والمحددة أعلاه فلن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد ذلك، والأسماء المدعوة للمطابقة في الملفين المرفقين.