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هذه هي جزُر الواق واق إلّلي يقولون با معوّد .
عاطلات عاطلات ولا الغرق في هالبحيرات .
ضاع العمر والشباب بين الخدمه ، والتّعليم يارحمن ياعليم .
لندعونّ عليكم في غسق الدُّجى .
طيّب نروح لمين ونقول يامين ينصفنا مِنْكُم يا ترى ؟ !!
عيّنونا بأثر رجعي ،، وأعطونا تقاعد مُبكِّر ،، علي الأقل تجينا نواة آخر كل شهر تسند الزِّير،، وماهو خساره في بنات الوطن ،، وعددنا ماهوب واجد ،، وحده نايمه ووحده قايمه ،، واعتبروها مكرمه لمعلّمات قديمات عاطلات ،، مالهنّ ذنب لا في البطاله ولا العطاله والحمد لله .
هذه هي جزر الواق واق إلّلي يقولون يا معوّد .
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هذه هي جزُر الواق واق إلّلي يقولون با معوّد .
عاطلات عاطلات ولا الغرق في هالبحيرات .
ضاع العمر والشباب بين الخدمه ، والتّعليم يارحمن ياعليم .
لندعونّ عليكم في غسق الدُّجى .
طيّب نروح لمين ونقول يامين ينصفنا مِنْكُم يا ترى ؟ !!
عيّنونا بأثر رجعي ،، وأعطونا تقاعد مُبكِّر ،، علي الأقل تجينا نواة آخر كل شهر تسند الزِّير،، وماهو خساره في بنات الوطن ،، وعددنا ماهوب واجد ،، وحده نايمه ووحده قايمه ،، واعتبروها مكرمه لمعلّمات قديمات عاطلات ،، مالهنّ ذنب لا في البطاله ولا العطاله والحمد لله .
هذه هي جزر الواق واق إلّلي يقولون يا معوّد .