مداولات
الميرابي ورحلة النجاح
في لقاء الخميس، ذلك البرنامج الشهير الذي يُعنى باستضافة الناجحين وسرد قصص نجاحهم، الذي تشرفت بحضوره الشهر الماضي في جازان مع الجميل والمتألق الأستاذ خالد غليلة مدخلي المذيع في «قناة العربية» وبرنامجه الشهير «الرابعة»، وهو يستحق بحق ذلك التكريم، وبينما يستعرض خالد قصص النجاح والعثرات وكيفية تخطيها، لاحت لي شخصية جيزانية سعودية عالمية، هو الدكتور عبدالرحيم الميرابي الذي نقشت قصص النجاح في حياته صخور المملكة وبعض دول أوروبا وصولاً للعالمية في زمن شُح التقنية وآليات التواصل والشبكة العنكبوتية التي زادت من عناء المشقة، ولكنه كالفرس الذي تخطى كل الحواجز ليصل إلى النجاح وخدمة دينه ووطنه ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي، أيضاً فقد حصل على شهادة البكالوريوس في التربية والفنون عام 1400 هـ ثم البكالوريوس التكميلية في علم النفس، ليواصل مشوار الكفاح حتى استطاع أن يحصل على الماجستير ثم على درجة الدكتوراة في عام 1994م وهي حقب زمنية صعبة، لا يصل من المتعلمين إلى تلك الدرجات سوى الطموحين الذين تحدوا كل العقبات. فواصل كفاحه في خدمة وطنه ودينه، فعمل محاضراً في المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف بطلب من رابطة العالم الإسلامي، لتعليم أبناء المسلمين الأوروبيين المقيمين في سويسرا.
كما عمل محاضراً ثقافياً في مقر هيئة الأمم المتحدة بسويسرا، بتوصية من قسم حضارات الشعوب.
كما عمل كاتباً في صحيفة «لوفيجارو» (لو فيجارو) الفرنسية. وغيرها من الأعمال التي تجعلني أكتب بكل فخر واعتزاز عن شخصية سعودية عالمية بهذا الحجم من الطموح والاجتهاد والوطنية تكللت بالنجاح.
فالمملكة دولة غنية برجالها المخلصين ممن خدموها بالداخل والخارج، الأمر الذي يفترض أنه يشعل فتيل الإعلام نحو تلك الشخصيات الناجحة التي قضت عمرها في صراع مع الزمن لتجتاز كل مطباته بتفوق فتصنع لوطنها وأهله إنجازات تخدم الإنسان والمكان وتمثل وطنها خير تمثيل.
هذه المداولة ينطبق عليها المثل الحجازي القائل “الشاري باخيضر والبائع باخيضر”. ..
أخي العزيز مع كل الاحترام والتقدير للأستاذ الميرابي ولكن الشهاده تكون أقوى وافضل لو انها جاءت من ناقد محايد أو من شخص آخر ليس بسبب مناطقي ؟!!…نحن نريد استعراض ومقارنة بين عدد من الكتاب الناجحين من بلادناوعمل مقارنه بينهم لخلق التنافس الشريف….
وليس شخصا واحدا لم يرشح حتى الآن لجوائز الصحافه والكتابه مقارنة بكثير من الكتاب السعوديين الذين حازوا عليها …لك تقديري على شعورك الشخصي …ولك تحياتي ….
يكاد الحقد أن يقتل صاحبه ( لله در الحسد ما أعدله _ بدأ بصاحبه فقتله ) !
الدكتور عبدالرحيم الميرابي رجل قرأت له في الوطن والشرق وتابعت أغلب مقالاته وردوده في الصحيفتين فكانت تزخر بالعلم والأدب وحب الوطن والخير للناس والتسامح والخلق الرفيع والصبر على المخالف والتواضع الذي أحبه أكثر الناس بسببه وأرجو أن تكون تلك المحبة والقبول علامة قبول عند الله تعالى .
نحن القراء نفتقده ونتمنى أن يعود للكتابة في الشرق فإنه يبث في الناس روح المحبة والتآلف ، ويعلم المحتاجين أسلوب التخاطب والنقاش ، ويشجع المبتديئين ليصلوا إلى درجة الإبداع ويكونوا إكثر نفعا لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم بأسلوب لا يظهر فيه نفسه في هيئة المعلم وإن كان معلما وقدوة .
لم ألقه يوما مع أني قد تمنيت ذلك لكني أشعر بقربه مني وهكذا تكون الشخصيات المؤثرة إيجابيا وأحسب إن إخلاصه هو السبب لأن من أراد بعمله وجه الله ثم نفع عباد الله كان أسرع وصولا للقلوب وأكثر نفعا لها .
أسأل الله أن يكتب له الصحة والعافية والأجر الجزيل وأن نرى مقالات له جديدة على صفحات الشرق التي أحسب هذا المقال دليل وفاء منها ومنك يا أستاذ أحمد فلك وللقائمين عليها الشكر من قاريء محب للميرابي وللشرق .
ما لهذا الكره في بعض الناس ينمو ويزداد عمقا ؟
الميرابي علم من أعلام الوطن ولا ينتقص منه المغرضون والحساد ومن هم في عداد ” النكرة” !
اشكر الكاتب الكريم على توجيه ثناؤه لمن يستحق الثناء وهو هنا الدكتور الفاضل الخلوق / شيخ الكتاب : عبد الرحيم الميرابي ..
اسمح لي أخ / أحمد دماس مذكور أن أتقدم لسيدي الفاضل الدكتور الميرابي بالتعزية في المرحوم الشيخ سعيد غدران الغامدي مالك صحيفة الشرق .. أحسن الله لك العزاء ، ولأبناء المرحوم : غدران وعبد العزيز وعصام – ورحم الله المتوفى .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ..