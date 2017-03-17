ثاني حظر مؤقت خلال 48 ساعة لاستيراد الطيور الحية

بعد يومٍ من إعلانها حظراً مؤقتاً على استيراد الطيور الحية من إسبانيا؛ أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، بحظرها مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من نيبال. والسبب في الحالتين هو ورود نشرة تحذيرية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة. ووجهت «البيئة والمياه والزراعة» المحاجر الحيوانية في المنافذ المختلفة للمملكة، وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، باتخاذ اللازم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)