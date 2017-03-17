الأمير سعود بن عبدالمحسن: جامعة حائل أثبتت أنها مصنع للرجال

رعى أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن، حفل تخرج الدفعة 12 من طلاب جامعة حائل لدرجة البكالوريوس لعام 1436/1437هـ والدفعة الثامنة لدرجة البكالوريوس، بحضور مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، ومدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد آل عمر، وذلك في ساحة التخرج بمركز المؤتمرات في المدينة الجامعية.

وفور وصول أمير المنطقة ونائبه لمقر الاحتفال، بدأت المسيرة الأكاديمية يتقدمهم مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، ثم مسيرة الخريجين.

وألقى الطالب عبدالله بن صالح المشاري كلمة الخريجين، قال فيها: أقف أمامكم اليوم متشرفاً بأن أنوب عن زملائي الخريجين وبيننا الطبيب والمهندس والاختصاصي والمعلم والأديب وكل ذي صنعة.

وبيَّن أن القيادة الرشيدة أولت قطاع التعليم غاية الحرص والاهتمام وبذلت للمتعلم التحفيز والتشجيع حتى ينشأ خبيراً وأديباً يسهم في نهضة بلادنا، ومن أجل كل ذلك كان عهداً علينا أن نبذل الغالي والنفيس وفاءً وعرفاناً لجميل أغدق علينا، وأن نكون سداً في كل بقعة من بقاع وطننا وعلى كل حد وثغر.

بعدها ألقى مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم كلمة قال فيها: تشهد جامعة حائل وهي تكمل عامها الثاني عشر خطواتٍ متقدمة في مختلف المجالات، ففي الجانب الأكاديمي ارتفعت مؤشرات الأداء في مجال تطبيق برامج الجودة والاعتماد الأكاديمي، وارتفعت النسبة النوعية والكمية في مجال النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العناية بتدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال البرامج التدريبية حتى أصبحت الجامعة الشريك الوحيد لممثل البورد الدولي للتنمية البشرية الـ(IBCT) على مستوى الجامعات السعودية، حيث جعلت هذه الشراكة جامعة حائل الجهة الوحيدة المخولة لتأهيل الجامعات وفق معايير IBCT، بالإضافة إلى دور الجامعة في إعداد المدربين والحقائب التدريبية في مختلف مجالات التدريب.

وأشار إلى أن الجامعة حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة (آيزو 2015/9001)، وهو اعتماد لمنظومة العمل الإداري داخل الجامعة ككل، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاعتماد، كما تم اعتمادها اعتماداً مؤسسياً دولياً رائداً كأول جامعة سعودية تُعتمد من قبل الهيئة البريطانية (ASIC)، ونالت الجامعة في مجال الجودة جائزة (MENAA) العالمية كأفضل نظام داخلي للجودة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال إفريقيا، وحققت الجامعة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي المركز الأول وجائزة (EMC) الأكاديمية السنوية للتميز من بين 22 جامعة سعودية ضمن ملتقى إي إم سي الأكاديمي السنوي.

وبيَّن الدكتور البراهيم أن الجامعة تشهد اليوم تخريج أول دفعة من طلاب كليتي الشريعة والقانون والصيدلة، وبلغ عدد خريجي وخريجات الجامعة لهذا العام 6492 خريجاً وخريجةً في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وسوف تحتفي أقسام الطالبات يوم الخميس القادم بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الصيدلة وكذلك الدفعة الأولى من طالبات قسم الصفوف الأولية بكلية التربية، أما بالنسبة لخريجات فروع الجامعة في محافظات المنطقة فقد بلغ عددهن لهذا عام 1295 طالبة في مختلف الكليات والتخصصات.

عقب ذلك ألقى أمير حائل، قال فيها أثبتت جامعة حائل أنها مصنع للرجال القادرين على أن يواجهوا التحدي الكبير الذي يواجه العالم بأسره ويواجه وطننا بالذات.

وهنأ أبناءه الخريجين، وقال: العمل الحقيقي والتحدي بدأ الآن، وبلادكم لم تدخر شيئاً حتى تكونوا في هذا الموقع، ونتعشم فيكم ونحن متأكدون بأنكم ستردون هذا الجميل، وأن توصلوا العمل الذي قام به إخوانكم من قبل.

وعبَّر عن شكره لمدير جامعة حائل ومنسوبيها، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها في ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.

بعد ذلك، أعلن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمي الدكتور راشد الحمالي، عدد الطلبة المتخرجين والمتوقع تخرجهم للعام الجاري، الذي بلغ 6492 خريجاً وخريجةً، منهم 29 طالباً وطالبة لدرجة الماجستير، و4353 خريجاً وخريجةً لدرجة البكالوريوس، و1295 طالبة تخرجت بدرجة البكالوريوس من فروع الجامعة في المحافظات، و815 خريجاً وخريجةً لدرجة الدبلوم من كلية المجتمع والدبلوم التربوي، ثم أدى طلاب الكليات الصحية، والدفعة الأولى من خريجي الصيدلة القسم الذي تلاه عميد كلية الصيدلة الدكتور ثامر بن مسند الشمري، أمام أمير المنطقة والحضور.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع أمير منطقة حائل ومدير الجامعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)