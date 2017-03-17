الخبر: ابتدائية تكشف وقائياً على أسنان 800 من طلابها

أنهت ابتدائية بن جبير في الخبر يوم أمس الكشف الوقائي لأسنان 800 طالب الذي استمر ليومين متتاليين في مركز مصادر التعلم بالمدرسة.

ويهدف البرنامج إلى وقاية أسنان طلاب الصفوف الأولية من التسوس والكشف المبكر عن أمراض الفم.

وأوضح قائد المدرسة منصور اليامي، في تصريح لـ»الشرق»، بأن إدارة المدرسة دأبت في كل عام دراسي بحكم أنها من المدارس المعززة للصحة على مستوى المملكة في إجراء الكشف الطبي المجاني لجميع طلاب المدرسة، حيث تم إجراء الكشف على أسنان طلاب المدرسة، من خلال التعاون مع مستشفى متخصص، وذلك ضمن شراكة مجتمعية، حيثُ يزود كل ولي أمر بتقرير طبي يوضح حالة ابنه الصحية، موضحاً فيه أبرز المشكلات التي يُعاني منها الطفل في مراحل مبكرة، وذلك لتفادي خطورتها مستقبلاً، مضيفاً أن المدرسة ستنفذ بداية الأسبوع المقبل برنامجاً مماثلاً يختص بالحقيبة المدرسية وأثرها على الطلاب.

من جانبه، ذكر اختصاصي طب أسنان الدكتور وائل عماد الدين أن الهدف من الكشف المبكر للأسنان هو الحد من نسبة التسوس عند الأطفال.

وأضاف «قبل الكشف على الطلاب تم توعية وتثقيف عدد من المعلمين وتثقيف المرشدين الصحيين في المدارس والطلاب بأهمية المحافظة على الأسنان منذُ وقت مبكّر وضرورة الكشف الدوري والمستمر كل 6 أشهر».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)