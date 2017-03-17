المملكة والصين ستتعاونان في استكشاف القمر وتصنيع طائرات دون طيار

شهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، توقيع 14 اتفاق تعاونٍ بين جهات سعودية وصينية، أمس في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

ووقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، مذكرة تفاهم للإطار العام لفرص الاستثمار الصناعي والبنى التحتية، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس شركة شمال الصين الصناعية، زهي يولين.

كذلك؛ وقع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة «سابك»، مذكرة تفاهم بشأن تمويل وإنشاء محطات الحاويات والبنى التحتية لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة في مدينة ينبع الصناعية، فيما وقعها من الجانب الصيني رئيس الشركة الصينية للبناء والمواصلات، لياو تشي تاو.

كما وقع الأمير سعود ورئيس مجلس إدارة شركة ساينويك، وانج بو، اتفاقية تعاون استراتيجي للاستثمار في مشاريع متعددة.

إلى ذلك؛ وقع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير تركي بن سعود بن محمد، ونائبة رئيس الهيئة الصينية الوطنية للفضاء، ووي انهوا، مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشاركة المملكة في رحلة الصين لاستكشاف القمر (تشانق إي ـ 4).

ووقع الأمير تركي، أيضاً، اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات دون طيار، مع رئيس مجلس إدارة شركة (CASA)، لي فانبي.

فيما وقع عضو مجلس الوزراء وزير الدولة، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس اللجنة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح، خه ليفنغ، مذكرة تفاهم بشأن قائمة مشاريع التعاون في الطاقة الإنتاجية.

ووقع العساف، أيضاً، برنامج تعاون تنفيذي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والإعلام والنشر في الصين، فيما وقعه من الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية العامة للإذاعة والتلفزيون والإعلام والنشر، نيه تشنشي.

في حين وقع وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة الصيني، تشونغ شان، برنامج تعاون في المجال التجاري والاستثماري.

بينما وقع وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير التربية والتعليم الصيني، تشن باوشنغ، مذكرة تعاون في المجال التعليمي.

وفي مجال العمل؛ وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، ين ويمين، مذكرة تفاهم.

بدوره؛ وقع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ووزير حماية البيئة الصيني، تشن جينينغ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية. كذلك؛ وقع يماني ومدير عام شركة (CNEC) الصينية، قو جين، اتفاقية بشأن دراسة جدوى لمشاريع المفاعل النووي عالي الحرارة المبرد بالغاز في المملكة.

بينما وقع رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زاهر بن عبدالحفيظ نواب، ورئيس مجلس إدارة (CNEC)، وانغ شو تشون، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رواسب اليورانيوم والثوريوم.

أما مدير عام برنامج الصادرات السعودي، أحمد بن محمد الغنام، فوقّع اتفاقية تعاون في مجال ضمان ائتمان الصادرات، مع رئيس مجلس إدارة شركة (SINSURE) الصينية، وانغ يي.

وحضر توقيع مذكرات التفاهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٢) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)