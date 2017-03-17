اختتام بطولة حرس الحدود للألعاب البحرية في «شرم ينبع»

اختُتمت مساء أمس الأول بطولة حرس الحدود الثانية للألعاب البحرية المقامة في شرم محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، حضرها نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر الجابري.

ونوّه قائد حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة اللواء احمد بن عبدالله الصيدلاني، بروح التعاون المشترك والجهود المبذولة من الجميع في إنجاح البطولة وإظهارها بالشكل المشرف.

من جانبه، استعرض مدير إدارة الشؤون الرياضية في حرس الحدود العميد الركن بدر الدوسري، فعاليات البطولة وأهدافها، ثم أُعلنت نتائج البطولة التي شارك فيها 11 فريقاً، وجرى تسليم درع البطولة وجوائز الفرق الفائزة، حيث حصل على المركز الأول في سباق القوارب الشراعية فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، كما حصل على المركز الأول في سباق قوارب التجديف الرباعي فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وفي مسابقة الكياك الفردي حصل على المركز الأول أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، كما حصل على المركز الأول في مسابقة الكياك الزوجي فريق قيادة حرس الحدود في منطقة تبوك، فيما حصل على المركز الأول في مسابقة السباحة فريق قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وأخيراً حصل على المركز الأول في مسابقة الغوص فريق قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة.

ونال فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية درع معالي المدير العام لحرس الحدود، بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، كما تم تكريم بعض الجهات التي أسهمت وشاركت في تنظيم البطولة، تلا ذلك تسليم علم البطولة للقيادة المنظمة للبطولة القادمة (قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية).

من جهته، أكد راعي الحفل اللواء الركن الجابري، أن تنظيم البطولات هدف إلى بث روح التنافس بين الفرق المشاركة وتنمية مهارات رجال حرس الحدود، ورفع معدل اللياقة البدنية لديهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)