بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا، مايكل دي هيجينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هيجينز؛ ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبالمناسبة نفسها؛ بعث نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا.
وأعرب نائب الملك عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هيغينز؛ ولحكومته وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.
في السياق نفسه؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا.
وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هيجينز؛ ولحكومته وشعبه مزيداً من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ الرئيس هيجينز بذكرى اليوم الوطني لإيرلندا
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا، مايكل دي هيجينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
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