1750 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك في الطائف

ضبطت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف خلال الأيام الماضية أكثر من 1750 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تواصل حملة رقابية على الأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ وعدد من النشاطات المختلفة، بهدف تصحيح أوضاع المنشآت التجارية من خلال التوعية وتعزيز برامج المراقبة الدائمة التي تنفذها الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات.

وأوضحت وكالة الخدمات أنه في إطار الحملة تم إزالة أكثر من 132 بسطة غير نظامية وعربات بمواقع مختلفة وبجوار الأسواق العامة والشعبية، وضبط عدد من المخالفات شملت (تدني سوء النظافة العامة، استخدام طرق خاطئة لإذابة الدجاج، انتهاء الشهادات الصحية للعاملين، استخدام لحوم مجمدة وبيعها على أنها طازجة، وعدد من المخالفات الأخرى)، مبينة أن دوريات رقابية وتوعوية تواصل عملها اليومي على المنشآت التجارية، والغذائية، والمتعلقة بالصحة العامة للحد من ظواهر عدم الالتزام بالاشتراطات النظامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٦) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)