«البركة» توزع 200 ألف قطعة بقيمة 10 ملايين ريال

تدشن جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام يوم الثلاثاء المقبل «مهرجان كسوة البركة الثاني» برعاية أمير الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي أن مهرجان كسوة البركة الثاني يقام في بيت الطالب بالدمام بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، بهدف توزيع أكثر من 200 ألف قطعة من الملابس والمستلزمات المنزلية والمفروشات ذات الجودة العالية، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 10 ملايين ريال، بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يستفيد منه مستفيدو 10 جمعيات خيرية بالمنطقة الشرقية، حيث يقدر عدد الأسر فيها بأكثر من 3000 آلاف أسرة، وعدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مستفيد. بدوره أكد المدير التنفيذي لمهرجان كسوة البركة الثاني خالد الدوسري أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر، والجميع يعمل على إخراج هذا المهرجان بصورة جميلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (٥) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)