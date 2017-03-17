انطلق الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا على دراجته الهوائية من مدينة الرياض في اتجاه الحد الجنوبي، في رحلة يهدف من خلالها إلى نقل رسالة وفاء لمصابي القوات المسلحة، تحت عنوان “رجال القوات المسلحة نموت ليحيا الوطن”.
ودشن انطلاق الرحلة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بعد أن أنهت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة جميع الترتيبات اللازمة.
وبدأت رحلة اليحيا أمس الأول من مدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض حاملاً معه معاني ورسائل الحرص والتكاتف لحماية الوطن الغالي إلى إخوانه أبطال ورجال الحد الجنوبي، وفي يده المصحف الشريف تعبيراً عن التمسك بالعقيدة الإسلامية وحماية المقدسات الشريفة.
ومن المنتظر أن تستغرق رحلة اليحيا، التي سيقطع فيها 1300 كيلومتر، عشرة أيام، قبل الوصول إلى الحد الجنوبي، ليوصل رسالته السامية إلى إخوانه رجال القوات المسلحة المرابطين هناك حماية للوطن والأرض والدين.
اليحيا يقطع 1300 كيلومتر بدراجة هوائية وفاءً لمصابي القوات المسلحة
انطلق الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا على دراجته الهوائية من مدينة الرياض في اتجاه الحد الجنوبي، في رحلة يهدف من خلالها إلى نقل رسالة وفاء لمصابي القوات المسلحة، تحت عنوان “رجال القوات المسلحة نموت ليحيا الوطن”.
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اليحيا يقطع 1300 كيلومتر بدراجة هوائية وفاءً لمصابي القوات المسلحة
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