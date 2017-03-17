35 اتفاقاً تقوي شراكة الرياض - بكين

طباعة التعليقات

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٠) صفحة (١) بتاريخ (١٧-٠٣-٢٠١٧)
الرياض  |  الشرق
الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك