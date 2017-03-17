الملك سلمان يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في جمهورية الصين الشعبية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وتسلم – أيده الله – درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين، كان في استقباله – رعاه الله – وزير التعليم الصيني تشن باوشنغ، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ورئيس مجلس إدارة جامعة بكين هاو بنق، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإزاحة الستار عن لوحة تدشين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.