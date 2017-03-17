طوكيو تطلق قمراً للتجسس على بيونغ يانغ

أطلقت اليابان اليوم ، للفضاء بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا بغرض التجسس، بعد أسبوعين تقريبا من إجراء كوريا الشمالية تدريبات لإطلاق صواريخ تستهدف قواعد أمريكية في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه)، أن الصاروخ “اتش2- ايه” انطلق حاملاً القمر الاصطناعي “رادار5″ لجمع المعلومات لصالح الحكومة من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب اليابان في الساعة 10:20 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (01:20 بتوقيت غرينتش).

وقال التقرير، إن القمر الاصطناعي انفصل عن الصاروخ بعد نحو 20 دقيقة.

واضطرت كل من الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، أكبر شركة مقاولات عسكرية يابانية، إلى تأجيل الإطلاق الذي كان مقررًا أول أمس الأربعاء بسبب سوء الاحوال الجوية.