فحص 3552 عينة في مختبر سلامة الأغذية ببريدة

كشف تقرير صادر عن مختبر أمانة القصيم لسلامة الأغذية بمدينة بريدة، عن حجم العينات التي تم تحليلها ضمن نظام الرقابة الصحية في الإدارة العامة للصحة البيئة، التي بلغت 3552عينة بواقع 2472عينة، تم تحليلها في قسم الكيمياء و 1080عينة جرى تحليلها في قسم ميكروبيولوجيا الأغذية.

كما كشف التقرير عن بلوغ نسبة العينات المطابقة للمواصفات في تحليل نتائج قسم الكيمياء 89.70%، فيما بلغ ما نسبته 10.30% من العينات غير صالحة للاستهلاك فيما يخص قسم الميكروبيولوجي.

ومن خلال تحليل نتائج القسم، تبين أن نسبة العينات الملوثة بلغ 19.16 بالمائة من إجمالي العينات التي بلغ عددها 1080 عينة، فيما بلغت عدد عينات العسل التي تم تحليلها 100عينة وكانت العينات المطابقة للمواصفات نسبتها 91%.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية الدكتور عبدالمجيد الرشيد، أن من الأمور التي يجب التركيز عيلها من اجل سلامة الغذاء هو زيادة وعي المستهلك بمخاطر الأغذية الملوثة مع ضرورة الاهتمام بمصادر الأطعمة التي نشتريها والتأكد من أنها من مصادر موثوقة، وكذلك الاهتمام بنوعية المواد المستعملة في التعبئة والتخزين.

لافتاً إلى أن الغذاء يمر بسلسلة طويلة ومعقدة من المراحل حتى يصل في النهاية إلى المستهلك بدءا من مرحلة الإنتاج في المزرعة و مرورا بالتصنيع والتخزين والنقل و التوزيع وصولا إلى مرحلة البيع للمستهلك، لذا فمصادر التلوث تتعدد بتعدد هذه المراحل، الأمر الذي يتطلب نظاما رقابيا محكما.

من جانبه بين مدير عام صحة البيئة الدكتور عادل البديوي، أن الأمانة تعمل على حملة توعوية للتحذير من مخاطر مواد التعبئة غير الصحية وهو ما تتضمنه خطة عمل الإدارة العامة لصحة البيئة خلال العام الحالي، مؤكداً أن الأمانة ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة أولت أهمية خاصة لتطوير نظام الرقابة الغذائية الذي يغطي كل المناطق التابعة لها، حيث قامت بإنشاء عدداً من مختبرات سلامة الأغذية.