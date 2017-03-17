استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، استمرار تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم).

وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الشرقية والرياض تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط إلى مائج الموج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.