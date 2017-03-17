إخلاء قرية هندية من سكانها المسلمين

أمر متطرفون هندوس، السكان المسلمين في قرية في ولاية أتر برديش بشمال الهند، بمغادرتها، وذلك بعد أيام من فوز ساحق لحزب ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، في الانتخابات، حيث حصل على 325 مقعدا من أصل 403 مقاعد.

وبين عشية وضحاها، ظهرت عشرات الملصقات على منازل المسلمين في جياناغلا، تحذرهم من “العواقب الوخيمة” في حال لم يغادروا القرية على الفور.

وجرى توقيع الملصقات من طرف “هندوس القرية”، التي تضم نحو 200 مسلم بين سكانها البالغ عددهم 2500 نسمة.

وجاء في الملصقات “مع تولي حزب بهاراتيا جاناتا السلطة في الولاية، فإن الهندوس في القرية سيفعلون ما يفعله الرئيس الأميركي ترامب للمسلمين”، وفق ما نقلت صحيفة “التايمز”.