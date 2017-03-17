ولي ولي العهد يبعث برقية شكر لترامب

بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إثر مغادرته واشنطن برقية شكر إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فيما يلي نصها: صاحب الفخامة الرئيس، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: أود أن أشيد مجدداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيداً من التطور في المجالات كافة، كما لا يفوتني أن أوكد أن المباحثات المستفيضة التي تمت مع فخامتكم وكبار المسؤولين في إدارتكم ستسهم بشكل كبير في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ،ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق استمرار التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع