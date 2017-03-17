استقرت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في 3 أسابيع، مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 5 أسابيع، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بوتيرة أبطأ لزيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب ” رويترز” فقد رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة في وقت سابق هذا الأسبوع كما كان متوقعا، لكنه لم يغير توقعاته السابقة برفع أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، مما بدد آمال المراهنين على صعود الدولار، الذين كانوا ينتظرون أي تلميحات لزيادة رابعة محتملة في 2017.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى جديد هو الأدنى في 5 أسابيع عند 100.160 الجمعة.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1226.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ السادس من مارس في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة ليستقر عند 1226.20 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع الفائدة الأميركية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة، إلى 17.23 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ السابع من مارس في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 954.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 767.65 دولار للأوقية.