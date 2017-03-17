أصيب قائد مركبة بحالة إغماء عقب سقوط سيارته في حفرية صرف صحي بحي القديرة في محافظة الطائف، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني لمباشرة الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 7:58 مساء الخميس عن سقوط سيارة في حفرية بحي القديرة.

وعلى الفور تم انتقال الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط سيارة من نوع فورد في حفرية مساحتها ٦ في ٤ وعمق٣ متر واحتجاز السائق داخل السيارة، وتم إخراجه وهو في حالة إغماء ونقل عن طريق الهلال إلي مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف، وكذلك تم إخراج السيارة من داخل الحفرة.

واتضح أن السيارة والسائق تابعه للشخص الذي قام بهذه الحفرية وان الحفرية تم حفرها لعمل بيارة لمنزل تحت الإنشاء، حيث تم ضبط مخالفه بحق المتسبب لعدم التقيد باشتراطات السلامة وعدم وجود حواجز لتأمين الموقع.