الشيخ سعيد غدران في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم الجمعة، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد غدران، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام، الشيخ سعيد بن علي غدران. وسيصلى عليه – إن شاء الله – عصر غداً السبت، بجامع الفرقان بالدمام.
ويعد الفقيد من رجال الاعمال العصاميين في السعودية والخليج.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله الشيخ الفاضل / سعيد غدران ، وأسكنه الجنان .. ولأولاده وكل ذويه خالص العزاء ..
لله ما أعطى ، ولله ما أخذ .. ولا نقول إلا : ” إنا لله – وإنا إليه راجعون” !
الفقد كبير.. فقد فقدت جماعته ، وقبيلته ، وفقد وطنه ، رجل فاضل له أياي بيضاء في أوجه الخير ..
.. وإنا لفراقك يا شيخ سعيد لمحزونون !
للأخ غدران سعيد غدران وأخوانه : عبد العزيز وعصام …الخ . نقول : أحسن الله لكم العزاء ، وجملكم الله بالصبر والسلوان ..