الشيخ سعيد غدران في ذمة الله

الشيخ سعيد غدران

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الدمامالشرق أونلاين

انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم الجمعة، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد غدران، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام، الشيخ سعيد بن علي غدران. وسيصلى عليه – إن شاء الله – عصر غداً السبت، بجامع الفرقان بالدمام.

ويعد الفقيد من رجال الاعمال العصاميين في السعودية والخليج.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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