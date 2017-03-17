ضبط شبكة غسيل الأموال بالرياض

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة يمنيين ومصري متهمين بإدارة عمليات “غسل أموال”؛ حيث كان المتهمون اليمنيون يجلبون النقود من الخارج بطريقة غير مشروعة، ثم يتولى المتهم المصري إيداعها في البنوك المحلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب، قبل سحبها بالعملة المحلية “الريال”.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط المتهمين تباعاً من خلال كمائن محكمة.

وأضاف: أسفر تفتيش الموقوفين عن العثور بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية اجنبية مختلفة، و بسماع أقوالهم مبدئياً أقرّوا بما نُسب اليهم متقاسمين الأدوار فيما بينهم.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم بحسب الاختصاص.