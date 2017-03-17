اعتماد أسماء المرشحين لجائزة التميز بتعليم عسير

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان ، أسماء المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة.

وأوضح منسق الجائزة، أحمد الغامدي ، أنه تم الرفع بملفات المرشحين لأمانة الجائزة بالوزارة لاستكمالها وهم: محمد عبدالرحمن آل دغيم من ثانوية الفيصل بالخميس، و يحيى حسن الفيفي من ابتدائية ذي النورين بأحد رفيدة، وطلال سعيد آل دغيم من ثانوية الرواد بالخميس، في فئة الإدارة والمدرسة.

فيما ترشح في فئة المشرف التربوي حسن عبدالله السرحاني، من مكتب التعليم بأحد رفيدة، و ترشح كل من ماجد محمد آل طلحان من متوسطة عمرو بن العاص بالخميس، وصلاح عرفة عبدالحميد من ثانوية الرواد بالخميس، في فئة المعلم.

وفي فئة المرشد الطلابي ترشح كل من جابر حسن الفيفي، من ثانوية الفيصل بالخميس، وعبدالرحمن عيسى القحطاني من ابتدائية حكيم بن حزام بالخميس، فيما ترشح عن فئة الطالب كل من عبدالرحمن سعيد آل جلالة من ثانوية صدى الإبداع بالخميس، ويزيد سعيد عايض من ثانوية شروق المعرفة بأبها، في الوقت الذي ترشح فيه يحيى سليمان آل شجاع من ثانوية الفيصل بالخميس، عن فئة العمل التطوعي.