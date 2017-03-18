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من آمن العقوبه أساء الأدب .
علّموا اولادكم ،، إحترام الأرشادات المروريه فهيَ لا تقل أهميّه عن إشارات المرور الضوئيه من حيث السلامه المروريّه .
نعم وهي ايضاً فن وتعامل وتواصل أبْكَمْ بين سائقي المركبات في الشوراع والطرقات والسلامة السلامة الله الله على وضع السلامة المرورية في الاعتبار لضمان حفظ سلامة الأرواح والممتكات ، قدر الامكان ،، وكفانا الله شر التهوّر و المتهوّرين .
الأرشادات المرورية وخصوصا التي تحمل علامة (قف) {STOP } والمرآة المقعّرة للزوايا او الأركان العمياء ،، تكاد تكون شبه معدومة رغم اهميتها القصوى للسلامة المرورية ،، يا مرورنا الموقر عمموها في كل انحاء الوطن الله يجزاكم كل الخير وشكراً .
حكمه إنقليزيه تقول ،،
قائد المركبه عندما يقود سيارته في الشوارع او الطرقات عليه أن يعتبر نفسه العاقل الوحيد في الطريق .
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صحيفة الشرق - العدد 1931 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1931 - نسخة جدة
صحيفة الشرق - العدد 1931 - نسخة الدمام
تناول الخضر والفاكهة يحدّ من الانسداد الرئوي
من آمن العقوبه أساء الأدب .
علّموا اولادكم ،، إحترام الأرشادات المروريه فهيَ لا تقل أهميّه عن إشارات المرور الضوئيه من حيث السلامه المروريّه .
نعم وهي ايضاً فن وتعامل وتواصل أبْكَمْ بين سائقي المركبات في الشوراع والطرقات والسلامة السلامة الله الله على وضع السلامة المرورية في الاعتبار لضمان حفظ سلامة الأرواح والممتكات ، قدر الامكان ،، وكفانا الله شر التهوّر و المتهوّرين .
الأرشادات المرورية وخصوصا التي تحمل علامة (قف) {STOP } والمرآة المقعّرة للزوايا او الأركان العمياء ،، تكاد تكون شبه معدومة رغم اهميتها القصوى للسلامة المرورية ،، يا مرورنا الموقر عمموها في كل انحاء الوطن الله يجزاكم كل الخير وشكراً .
حكمه إنقليزيه تقول ،،
قائد المركبه عندما يقود سيارته في الشوارع او الطرقات عليه أن يعتبر نفسه العاقل الوحيد في الطريق .