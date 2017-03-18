تشهد المنطقة الشرقية وتوابعها خلال الأيام المقبلة حالة طقس متقلب ورياحاً شديدة محملة بالأتربة، تشكل انخفاضا في مستوى الرؤية.
وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين وطالبتهم بالمكوث في منازلهم عند حدوث التقلبات الجوية تفادياً لوقوع حوادث.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني والإرشادات اللازمة خلال التقلبات الجوية والحالة المطرية المتوقع أن تشهدها المنطقة من السبت إلى الإثنين، والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
«مدني الشرقية» تُحذر من تقلبات جوية
تشهد المنطقة الشرقية وتوابعها خلال الأيام المقبلة حالة طقس متقلب ورياحاً شديدة محملة بالأتربة، تشكل انخفاضا في مستوى الرؤية.
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