تعاون بين الهيئة الملكية وشركتين صينيتين يشمل البنى التحتية والخدمات

سيشمل التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتين صينيتين مجالات تطوير السكك الحديدية ومحطات الكهرباء وبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي البنية التحتية والخدمات.

وإحدى الشركتين ستسهم في مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة في ينبع الصناعية.

وأمس الأول في بكين؛ وقع رئيس الهيئة الملكية، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، مذكرتي التفاهم مع شركة «شمال الصين» الصناعية والشركة الصينية للبناء والمواصلات.

وحضر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، توقيع المذكرتين في إطار توقيع 14 اتفاق تعاونٍ بين البلدين.

وتعنى مذكرة التفاهم بين الهيئة الملكية وشركة «شمال الصين» الصناعية بالبحث عن الفرص الاقتصادية والتقنية خصوصاً في مجالات «تطوير وبناء السكك الحديدية، ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء، وصناعات الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وشبكات الاتصال، والبنية التحتية للصناعات البترولية، وصناعات المعادن، والخدمات اللوجستية، وصناعات السيارات».

فيما تعنى المذكرة الأخرى، مع الشركة الصينية للبناء والمواصلات، بالبحث عن الفرص الاستثمارية والتعاون الاستراتيجي في البنية التحتية والخدمات.

وبموجب المذكرة؛ ستوظف الشركة الصينية خبراتها كمستثمر ومقاول عالمي؛ في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل مكونات مشروع مركز الخدمات اللوجستية المتعددة في ينبع الصناعية «بما في ذلك البنية التحتية والخدمات».

وستعمل الهيئة الملكية والشركة على الاستفادة من مواردهما وخبراتهما للدخول في تحالفات استراتيجية لدعم التطور الصناعي في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)