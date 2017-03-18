مجمع الأمير نايف التعليمي يحتفل بطلابه المتفوقين

احتفل مجمع الأمير نايف التعليمي التابع لمكتب التعليم في شرق الرياض، بتكريم طلابه المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية للعام الحالي 1437 – 1438 هـ، بحضور مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد الشريف، وكبار ضباط الأمن العام والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.وألقى مدير مكتب التعليم في شرق الرياض سعيد الزهراني كلمة خلال الحفل الذي أقيم على مسرح المجمع في مدينة تدريب الأمن العام، قال فيها «إن اسم الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – يجعلنا نقف كثيرا أمام ما قدمه لحفظ أمننا، ومن بعده نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من استمرارية المسيرة الأمنية التي نفاخر بها في كل وقت، ونفاخر برجال أمننا الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الحفاظ على الأمن».وأضاف «قبل أن تكون البيئة التعليمية جاذبة، يجب أن تكون آمنة، وهي كذلك بفضل الله ثم بوجود أبطالنا البواسل على الحد الجنوبي أو في كل أرجاء الوطن، ونحن نساند كل هذه التضحيات بأن تكون المدارس بيئة حاضنة، تبعدهم عن الأفكار الهدامة التي تحاول خفافيش الظلام إيصالها لأبنائنا».وخاطب الزهراني أولياء الأمور: «أبناؤكم في أيد أمينة، والمعلمون مستشعرون عظم الأمانة وحجم الرسالة، ولعل حضور هذه الكوكبة من رجال الأمن أكبر داعم لنا على مواصلة العمل وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030».

من جهته، أكد قائد المجمع منصور العتيبي، أن تكريم المتفوقين ورعايتهم واجب على الجميع، فهم نجوم المستقبل وآماله وتطلعاته، مشيرا إلى أن تكريمهم بالمدرسة يلبي مطلباً تربوياً وتعليمياً ونفسياً واجتماعياً وأسرياً لدى الطلاب.وتضمن الحفل فقرات إنشادية وكلمة للمعلمين، ثم تسليم الهدايا والجوائز للمتفوقين، والتقاط الصور التذكارية مع أولياء أمورهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)