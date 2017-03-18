الملك يأمر بإلحاق الدارسين على حسابهم في الصين ببرنامج الابتعاث

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإلحاق الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الصين بالبعثة التعليمية ضمن برنامجه للابتعاث الخارجي.

ويشمل القرار من بدأوا الدراسة الأكاديمية في الجامعات الموصى بها وتخصصات الابتعاث المعتمدة؛ ومن أنهوا الساعات المطلوبة في التخصصات الأخرى.

ويأتي الأمر حرصاً من مقام الملك على تلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.

في سياقٍ متصل؛ وصف خادم الحرمين الطلاب المبتعثين بجنود في خدمة الدين والوطن.

وشدد لدى استقباله في مقر إقامته في بكين أمس مجموعةً من المبتعثين إلى الصين «وطننا يستحق منّا الخدمة، بلد الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين، فيه مكة المكرمة، لذلك أنتم إن شاء الله أبناءنا وبناتنا ترجعون لبلدكم وتخدمون دينكم قبل كل شيء ثم بلادكم وشعبكم».

وقال الملك «أنا سعيد هذا اليوم بأن أرى أبناءنا وبناتنا ينهلون من العلم، وإن شاء الله موفقون وترجعون من دراستكم وتخدمون بلدكم بلد الحرمين الشريفين».

وأكد «لا شك أن الدولة منذ نشأتها تعتني بأبنائها في كل المجالات، وأنتم جنود ونحن جميعاً جنود في خدمة ديننا ووطننا»، مبدياً سعادته بوجود الطلاب السعوديين في كل مكان، قائلاً «الحمد لله أنا أرى في كل مكان من العالم من أبنائنا من يدرس ويتعلم، وفي الماضي إذا جاء أحدهم خطاب ذهب يبحث عن إمام مسجد حتى يقرأ له الخطاب، الآن الحمد لله يحمل أبناؤنا وبناتنا أعلى الشهادات، ونحن والحمد لله في أمن واستقرار، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وأنتم موفقون إن شاء الله، وأنا سعيدٌ اليوم بهذا اللقاء».

من جهته؛ قال الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين «أبشركم بأن أبناءك وبناتك المبتعثين في الصين قد رفعوا لواء بلادهم خفّاقاً في سماء العلم محققين أعلى الدرجات وحائزين على عديد من براءات الاختراع وجوائز التميز العلمي والبحثي في مختلف التخصصات والدرجات العلمية».

وأعرب الملحق، الدكتور فهد الشريف، في كلمةٍ خلال الاستقبال عن سعادته وسعادة الطلاب المبتعثين بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين.

ولفت إلى نظر الحكومة الصينية بكل ترحيب واعتزاز وتقدير لما يتمتع به المقام السامي من حكمة وحنكة سياسية ومعالجة للأمور بكل حزم وعدل.

وتشرّف الطلاب، بعد ذلك، بالسلام على خادم الحرمين.

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين.

كلمة الملك للمبتعثين

«بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا سعيد هذا اليوم بأن أرى أبناءنا وبناتنا ينهلون من العلم، وإن شاء الله موفقون وترجعون من دراستكم وتخدمون بلدكم بلد الحرمين الشريفين.

ولا شك أن الدولة منذ نشأتها تعتني بأبنائها في كل المجالات، وأنتم جنود ونحن جميعاً جنود في خدمة ديننا ووطننا، وطننا يستحق منا الخدمة، بلد الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين فيه مكة المكرمة، لذلك أنتم إن شاء الله أبناءنا وبناتنا ترجعون لبلدكم وتخدمون دينكم قبل كل شيء ثم بلادكم وشعبكم.

والحمد لله أنا أرى في كل مكان من العالم من أبنائنا من يدرس ويتعلم، وفي الماضي إذا جاء أحدهم خطاب ذهب يبحث عن إمام مسجد حتى يقرأ له الخطاب، الآن الحمد لله يحمل أبناؤنا وبناتنا أعلى الشهادات، ونحن والحمد لله في أمن واستقرار، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وأنتم موفقون إن شاء الله، وأنا سعيد اليوم بهذا اللقاء».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٢) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)