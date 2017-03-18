بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة «هواوي» الصينية.
واطّلع الوزير، لدى زيارته أمس «هواوي» على هامش الزيارة الملكية إلى الصين، على أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال تقنية المعلومات، وناقش عدداً من المواضيع منها تطوير أنظمة وشبكات «العمل والتنمية الاجتماعية».
وامتد النقاش إلى التعاون في مجال التدريب الإلكتروني عبر منصة «دروب» السعودية، وتصميم حلول تقنية مبتكرة لبرامج قطاع التفتيش في «العمل والتنمية الاجتماعية».
في ذات السياق؛ ستعقد الوزارة ومجموعة من المختصين في «هواوي» ورشة عمل لمناقشة عددٍ من المواضيع، منها رفع كفاءة منسوبي الوزارة العاملين في المجال التقني، وتطوير الحلول التقنية المستخدمة في خدمات ذوي الإعاقة ومراكز التأهيل الشامل والحضانات، مع وضع الخطط التنفيذية والزمنية اللازمة لذلك.
«العمل والتنمية» ستستفيد من خبرات «هواوي» الصينية
بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة «هواوي» الصينية.
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