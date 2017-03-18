العيادات السعودية في «الزعتري» تتعامل مع 2599 حالة خلال أسبوع

تعاملت العيادات التخصصية السعودية، العاملة في مخيم الزعتري منذ 219 أسبوعاً، مع 2599 حالة مرضية بين اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وتتبعُ العيادات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا. فيما يقع «الزعتري» في محافظة المفرق الأردنية.

ودوّنت سجلات العيادات، خلال الأسبوع الفائت، تعامل عيادة الأطفال مع 759 حالة تعاني من الأمراض الموسمية.

فيما استقبلت عيادة القلب 70 حالة مراجِعة. في حين تعاملت العيادة النسائية مع 142 حالة. وتلقى 273 مراجعاً العلاج في عيادة الأسنان. أما عيادة الجراحة فتعاملت مع 42 حالة، والعظام مع 205 حالات، والجلدية مع 285 قدّمت لهم العلاج المناسب.

وبلغ عدد مراجعي العيادة الأذنية 175. بينما استقبلت عيادة المطاعيم 71 حالة قدّمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج «شقيقي صحتك تهمني»، في وقتٍ أجرى فيه قسم المختبر 161 تحليلاً.

وأفاد المدير الطبي للعيادات السعودية، الدكتور حامد المفعلاني، بأن الخدمات الطبية المقدّمة للمراجعين السوريين تتميز بالانتظام ومراعاتها الأولويات الطبية الضرورية «من خلال دراسة وتحليل التقارير الأسبوعية والشهرية التي في ضوئها يتم إعداد خطط العمل الطبي، مما جعل العيادات التخصصية السعودية تحظى بسمعة طيبة على مستوى المنظمات العاملة في المجال الإنساني».

إلى ذلك؛ جدد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، الدكتور بدر السمحان، الإشارة إلى اهتمامها بشدة بالمحور الطبي «لما له من أهمية لسلامة وصحة الأشقاء السوريين»، مشيراً إلى «الاهتمام الكبير بتطوير كافة الخدمات المقدمة إليهم في بيئة اللجوء مع طول أمد الأزمة وتراجع الدعم الإنساني من عديد من المنظمات الإنسانية».

و»الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» واحدة من الحملات الإغاثية السعودية الرسمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٣) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)