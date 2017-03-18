اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء مشاركتها أمس الأول في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار (حياتك أمانة) المقام بمجمع الأحساء مول، وذلك بتقديم أركان صحية متنوعة تهتم بسلامة كافة أفراد المجتمع تقدمها ا.ابتسام الصديقي من منسوبات مستشفى بن جلوي.
وقال مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الصيدلي وليد بن محمد السلطان: «إن هذه الفعاليات سوف تستمر لتقديم مواد توعوية صحية متنوعة تشمل مواضيع متجددة وفق خطة استراتيجية تتوافق مع الأيام الصحية العالمية».
«صحة الأحساء» تختتم مشاركتها في أسبوع المرور
اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء مشاركتها أمس الأول في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار (حياتك أمانة) المقام بمجمع الأحساء مول، وذلك بتقديم أركان صحية متنوعة تهتم بسلامة كافة أفراد المجتمع تقدمها ا.ابتسام الصديقي من منسوبات مستشفى بن جلوي.
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