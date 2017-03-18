الإطاحة بجانٍ سطا على صيدلية

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة حائل من الإطاحة بجانٍ في العقد الثالث من العمر، بعد أن نفذ عملية سطو مسلح على صيدلية وأحد المحلات الواقعة في شارع بيروت بمدينة حائل.

وأوضح الناطق الرسمي في شرطة منطقة حائل الرائد سامي فهيد الشمري، لـ«الشرق»؛ أنه إشارة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى الصيدليات في مدينة حائل للسطو من قِبل أحد الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل بلاغين يفيدان بتعرُّض صيدلية وأحد المحلات في شارع بيروت بمدينة حائل للسطو المسلح من شخص ملثم ويحمل مسدساً وسكيناً.

وأضاف «تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة من تحديد هوية المشتبه به وضبطه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقواله أقر بفعلته وتم تحويله وأوراق القضايا لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لتطبيق النظام بحقه».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٥) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)