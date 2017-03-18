اعتماد فعاليات مهرجان أملج التراثي البحري

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج أمس، اجتماعها برئاسة المحافظ رئيس لجنة التنمية السياحية زياد بن عبدالمحسن البازعي، بهدف توزيع العمل خلال مهرجان أملج التراثي البحري، الذي ينطلق في الثالث من شهر رجب المقبل ويستمر سبعة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لسياحية أملج مسعود الفايدي أن اللجنة اعتمدت خلال الاجتماع الفعاليات الرئيسة للمهرجان وهي سباق القوارب الشراعية والسوق الشعبي والحرف اليدوية والأسر المنتجة ومتحف المناخة وفعاليات مسرح الطفل ومعرض الفنون التشكيلة والتصوير الضوئي، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة من الفرق الفنية وخيمة التسوق والبسطات الشعبية واستضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية.

وأفاد أن إشراف الفعاليات وزعت على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، وإقرار خدمة الباص السياحي الذي سينقل زوار المهرجان من المنطقة التاريخية إلى متحف المناخة والأماكن التراثية والسياحية بالمحافظة، فيما حددت اللجنة موعد سباق القوارب الشراعية الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضات البحرية في يوم السبت الرابع من رجب، حيث سيكون هذا العام باتجاه واحد من نقطة الانطلاقة التي حددت من جزيرة « أم سحر» وسط البحر إلى حديقة الأمير فهد بن سلطان بجوار المرفأ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)