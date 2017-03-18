«سياحة نجران» تنفذ 14 دورة في المجال السياحي  

أطلق البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس بالتعاون مع كلية التقنية بالمنطقة، الدورة التدريبية الأولى بعنوان «التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي»، وذلك بمقر الكلية التقنية في أبا الرشاش، بمشاركة 23 متدرباً.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح آل مريح، أن الدورة تأتي بداية لتنظيم ما يقارب 14 دورة تدريبية أخرى في المجال السياحي، بهدف التعريف بفرص العمل المتاحة في القطاع السياحي، وكيفية التقدم لها، والتعرف على مفهوم العمل ومجالاته، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم السياحة وأهميتها في القطاع السياحي، واطلاع الجمهور على أهمية العمل في القطاع السياحي، وكيفية التقديم على الوظائف السياحية، وتأهيل المرخصين في مجال الإيواء السياحي وتطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية والعلاقات العامة والمراسم في القطاع السياح، ومفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية وتطوير مهارات العاملين في الوحدات السكنية المفروشة والأمن والسلامة في القطاع السياح، وابتكار المشاريع السياحية وتسويقها، وتطوير المهارات الإشرافية والقيادة للعاملين في القطاع السياحي، وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية.

وبين أنه بإمكان من لديه الرغبة في التسجيل بهذه الدورات الدخول على الرابط www.scth.gov.sa/ttp وتعبئة البيانات المطلوبة .0533301122

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣١) صفحة (٤) بتاريخ (١٨-٠٣-٢٠١٧)